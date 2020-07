Arrivano i "parcheggi rosa" a Pellezzano: c'è il via libera del Comune

Questa mattina, la Giunta Comunale di Pellezzano ha approvato la proposta della consigliera delegata all'Infanzia, Chiara Raimo, sull'iniziativa denominata "Parcheggi Rosa - Parcheggi di cortesia per facilitare la mobilità delle donne in gravidanza e dei neogenitori con prole fino ad un anno di età". Il Codice della Strada non prevede di poter riservare posti auto a favore di questa categoria di automobilisti, né di poter sanzionare la loro occupazione indebita e che il progetto, pertanto, si baserà esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini e di tutti gli utenti della strada. L’iniziativa Parcheggi Rosa rappresenta una realtà ben collaudata ed apprezzata in molti altri Comuni italiani seppur con modalità diverse da città a città.

Il commento

"L'iniziativa Parcheggi Rosa promossa dalla consigliera Raimo - sottolinea il sindaco Francesco Morra - a tutte le donne residenti o domiciliate nel Comune di Pellezzano, in stato di gravidanza, e ai neogenitori con prole fino ad un anno di età, in possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità, la possibilità di ottenere il pass/contrassegno Parcheggio Rosa, strettamente personale e non cedibile che consenta di sostare negli stalli di sosta riservati denominati “Parcheggi Rosa”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iter burocratico

Ora, a seconda delle necessità, il responsabile del Comando di Polizia Locale, di concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale, individueranno l'istituzione di un adeguato numero di Parcheggi Rosa nel Comune di Pellezzano contraddistinti da apposita segnaletica verticale riportante la dicitura “Un gesto di cortesia - parcheggio rosa riservato alla sosta di veicoli utilizzati da donne in gravidanza o neogenitori muniti di apposito pass/contrassegno".