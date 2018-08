Pellezzano, corrispondenza a giorni alterni: la risposta di Poste Italiane

A Pellezzano il postino passa a giorni alterni: la corrispondenza resta in giacenza, i cittadini protestano, il sindaco Francesco Morra ha scritto a Poste Italiane e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “Direzione Servizi Postali” ha fornito poche ore fa una risposta alla segnalazione sui continui disagi.

La nota

“In seguito agli approfondimenti istruttori condotti nei confronti di Poste Italiane s.p.a. – si legge nella nota di risposta dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – è risultato che il Comune è stato interessato dall’implementazione della terza fase del nuovo modello di recapito a giorni alterni, determinando alcuni rallentamenti fisiologici”.

Il rischio

Il disagio non è più tollerabile e la risoluzione di tale problematica risulta non più rinviabile anche in virtù della presenza sul territorio di attività commerciali che hanno paventato anche l’interruzione della fornitura dei servizi essenziali, conseguenti al mancato pagamento delle bollette.

Gli scenari

Il Sindaco Morra ha inoltre annunciato che, di concerto con Poste Italiane, "a partire dal prossimo mese di settembre verrà inviata una comunicazione a tutti i cittadini residenti sul territorio per invitarli a segnalare, con esattezza, l’indirizzo della propria abitazione". Il primo cittadino sta lavorando anche per l’allestimento della nuova toponomastica, al fine di facilitare l’individuazione degli indirizzi ai quali recapitare la corrispondenza. Il Sindaco Morra ha anche incontrato i vertici provinciali di Poste Italiane.