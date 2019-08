Pellezzano, parte la disinfestazione adulticida: i divieti per i residenti

Disagi in vista per i residenti nel comune di Pellezzano. Nella giornata di domani (lunedì 26 agosto) verrà effettuato sul territorio il trattamento di disinfestazione adulticida da parte di ditta specializzata. L’intervento verrà effettuato dal Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Salerno in orario notturno a partire dalle 23:30. Saranno utilizzati prodotti a base di piretroidi di sintesi, in formulazioni a basso impatto ambientale.

L'avviso

La popolazione è invitata a collaborare evitando l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti; mettendo al riparo animali domestici e da compagnia; chiudendo le finestre ed i balconi durante l’esecuzione dell’intervento; lavando accuratamente frutta e verdura eventualmente coltivata in orti e giardini nel centro cittadino.