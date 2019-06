Paura a Pellezzano, donna inseguita da due sconosciuti in auto

Una donna a Pellezzano è stata inseguita, mentre era nella sua auto, da due persone, in piena notte. Come ha raccontato alle forze dell'ordine, la donna era alla guida della sua Smart, quando sarebbe stata seguita per un tratto di strada da una Porsche nera. Al suo interno c'erano due uomini, che hanno cominciato a seguire la donna all'altezza di via Irno, nei pressi di un distributore di benzina. La Porsche, durante la sua corsa, avrebbe tentato più volte di tagliare la strada alla Smart, senza riuscirci. La donna, per sua fortuna, è giunta nei pressi di una rosticceria, entrando all'interno presa da grande spavento. I due uomini, invece, sono fuggiti. Sull'episodio indagano i carabinieri.