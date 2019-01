Pellezzano, scoperti due grossi petardi inesplosi: corrono gli artificieri

Paura, questa mattina, nella frazione Capezzano di Pellezzano, dove un cittadino ha rinvenuto due petardi inesplosi di grandi dimensioni, posizionati uno accanto alla chiesa San Bartolomeo e l’altro nei pressi dell’adiacente Teatro Comunale di via Fravita.

L’intervento

Il cittadino, senza avvicinarsi agli ordigni, ha ben pensato di avvisare nell’immediatezza la locale Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie”. I volontari sono giunti subito con un mezzo di soccorso sul luogo del rinvenimento dei petardi per delimitare l’area vietando l’accesso alla stessa per scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità. Sono poi stati gli stessi volontari ad allertare il reparto artificieri delle forze dell’ordine provinciali. Dopo pochi minuti è giunto un mezzo dei carabinieri con gli addetti specializzati in questo tipo di interventi. Gli artificieri si sono occupati di rimuovere con cura i due petardi per portarli in un luogo sicuro e idoneo al loro disinnesco, dove poi li hanno fatti brillare. Non si è ancora a conoscenza della natura di quello che è stato etichettato come un vero e proprio atto vandalico. Sul caso indagano gli inquirenti per cercare di risalire all’identità degli ignoti che hanno lasciato i petardi inesplosi in luoghi pubblici.

Il commento del sindaco Morra: