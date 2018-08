Pellezzano, nuovi finanziamenti per la sicurezza delle scuole

Quattro progetti per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della scuole di Pellezzano sono stati approvati dalla Giunta Regione della Campania con un decreto del 1 agosto 2018.

I dettagli

Il progetto di “Recupero Degli Spazi Educativi-Adeguamento Sismico e Riqualificazione Energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado A. Genovese in Pellezzano Capoluogo” risulta finanziato nelle istanze ammissibili e candidabili per l’annualità 2018. Inoltre, altri tre progetti sono stati tutti approvati e ammessi in graduatoria in attesa della copertura economica da parte dell’amministrazione regionale sulle prossime annualità. Si tratta dei lavori di completamento della “Scuola dell'Infanzia” di via Fravita-Capezzano; dei lavori di adeguamento sismico della “Scuola dell'infanzia e primaria” di via Nicola Russo-Coperchia e dell’adeguamento sismico della “scuola secondaria di I Grado” di via Fravita.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Francesco Morra: “E’ una notizia importante che premia il lavoro di un'amministrazione che in solo due mesi si è adoperata nell'interesse della città dando priorità è attenzione ai temi riguardanti la scuola e la pubblica istruzione”.