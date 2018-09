Pellezzano, beccati i furbetti del sacchetto: linea dura di Morra

Nella giornata di venerdì 7 settembre, dopo aver fatto caratterizzare i rifiuti ritrovati a causa dell'ennesimo abbandono da parte di incivili ed aver contestualmente provveduto a rimuovere il tutto ripulendo l'area, l’Amministrazione Comunale di Pellezzano, con il supporto delle Guardie Ambientali della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, ha installato le prime video-trappole e sono iniziati ad arrivare i primi risultati.

Le foto-trappola

Le foto degli “incivili” sono state pubblicate sulla pagina Facebook del Comune e permetteranno- spiega il sindaco Francesco Morra – “non soltanto di mettere alla gogna mediatica chi non rispetta il nostro amato territorio ma soprattutto per garantirli alla giustizia e perseguirli penalmente per reato ambientale”. Secondo il primo cittadino, infatti, fondamentale per arginare il fenomeno delle discariche abusive fin troppo frequenti in alcuni punti nevralgici del territorio (Via Spuntumata, Pellezzano - Cava, Via Vigna - Viamess Casignano, Via E. A. Mario etc.) sarà l’entrata a regime e la futura implementazione del sistema di videosorveglianza comunale. Le foto-trappole installate per il momento sono economiche ed efficaci, infatti, i dispositivi possiedono dei rilevatori di movimento e attraverso telecamere a infrarossi riescono a immortalare, al buio e senza dare alcun segnale di presenza, non solo chi inquina ma anche la targa del veicolo utilizzato così da poter individuare con certezza il colpevole che come avvenuto in questo primo episodio sarà punito con sanzioni di natura amministrativa o penale, a seconda della tipologia di rifiuti abbandonati.

