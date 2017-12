Pellezzano, domani i funerali del piccolo Alessandro

Si svolgeranno domani, sabato 30 dicembre, alle ore 15, i funerali del piccolo Alessandro, il tredicenne di Pellezzano morto il 27 dicembre all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. La cerimonia religiosa sarà celebrata all’interno della chiesa “Santa Maria delle Grazie” nella frazione di Capriglia, dove il ragazzino viveva con la sua famiglia. La camera ardente, sempre presso la locale parrocchia, sarà aperta dalle ore 10.30.

Il fatto

Il 23 dicembre il ragazzino era stato accompagnato al pronto soccorso del Ruggi per un malessere diagnosticato dai medici come allergia. Pe lui, dunque, sono stati disposti farmaci al cortisone, anche per i giorni successivi. A Natale, però, le condizioni di Alessandro erano peggiorate ed è stato soccorso dai sanitari del 118: a seguito degli esami, è emerso che il ragazzino aveva un livello di glicemia altissimo. Martedì, dopo le cure del caso, i valori sembravano migliorati, ma purtroppo sarebbero subentrati anche problemi di natura cardiaca. Improvvisamente il suo cuore ha smesso di battere.