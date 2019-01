Guasto ad un cavo Enel: fiammate incontrollate a Pellezzano

Disagi in via Farina, a Coperchia di Pellezzano, dove si è verificato un pericoloso guasto lungo la linea di distribuzione dell'energia elettrica ad un cavo, in prossimità di alcune abitazioni, che ha iniziato a generare fiammate incontrollate.

L’intervento

Allertati di primo mattino sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie” col loro presidente Agostino Napoli, e una pattuglia dei vigili del locale Corpo di Polizia Municipale, per mettere in sicurezza il traffico veicolare e pedonale nella zona. Subito dopo sono intervenute due squadre dell'Enel, che hanno lavorato per l'intera mattinata per ripristinare il tutto, mettendo in sicurezza l'intera aerea.

Gallery