Pellezzano in festa: gli auguri del sindaco per i 100 anni di Maria Galdi

Pellezzano in festa per i 100 anni di Maria Galdi. La centenaria che oggi 12 dicembre festeggia con i suoi familiari e le autorità cittadine in una giornata di grande festa per il paese.

Alle ore 17 di oggi, il Parroco di Cologna Don Peppino Giordano, ha celebrato presso l’abitazione della Sigr.ra Maria Galdi una Santa Messa di ringraziamento per il compleanno dei 100 anni traguardo storico ed importante per l’intera collettività.

«A lei porgiamo i più cari e affettuosi auguri, consci del prezioso patrimonio di valori umani, culturali e civili di cui i nostri anziani sono testimoni - ha dichiarato il sindaco Francesco Morra - un bagaglio di storie, tradizioni e saggezza che deve essere linea guida per le nuove generazioni, affinché dalle esperienze del passato, se ne tragga insegnamento per il futuro».