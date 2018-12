Pellezzano, De Luca e Morra inaugurano il "Centro per Anziani"

Grande festa, nella frazione Cologna di Pellezzano, dove il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Provincia Michele Strianese e il sindaco Francesco Morra hanno ha consegnato ai cittadini il Centro Anziani ed inaugurato la sala operativa della Protezione Civile (Centro Operativo Comunale). L’opera, seppur di recente costruzione, ha subìto, negli anni, rallentamenti per varie vicende e controversie, è stata completata grazie ad un finanziamento regionale ricevuto nell’anno 2013 a valere sui fondi PorCampania 2007/2013.

I commenti

Soddisfatto il primo cittadino che spiega: “Il Centro Anziani avrà una doppia funzione.Oltre che struttura di accoglienza per gli anziani, funge anche da sede operativa della Protezione Civile Comunale, con una sala di allerta meteo. Saranno organizzate - continua Morra - numerose iniziative per trasmettere alle nuove generazioni la memoria storica del nostro territorio. Quindi un centro dove poter valorizzare la terza età e allo stesso tempo una postazione dalla quale, i professionisti della Protezione Civile, forniranno informazioni utili, attraverso l’installazione di una “app” telefonica, per conoscere eventuali allerte meteo”.

Anche il governatore De Luca, complimentandosi per l’inaugurazione del Centro Anziani, ha sottolineato come “la Regione farà il massimo sforzo possibile per aiutare i Comuni, nonostante le note difficoltà di natura economica, derivanti dagli scarsi trasferimenti da parte del Governo Centrale, che investe meno​ rispetto a quanto investe la Regione Campania. E’ di fondamentale importanza avere una sede della Protezione Civile, opportunamente attrezzata per eventuali emergenze, come è importante avere inaugurato un centro di ritrovo per gli anziani con una forte valenza di natura sociale e civile”.

Oltre al Centro Anziani e alla sede della Protezione Civile, il sindaco Morra ha annunciato anche una progettualità ampia, che abbraccia diversi settori, da sviluppare e realizzare a partire già dall’inizio del nuovo anno.