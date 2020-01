Pellezzano ricorda Carlo Scafuri, storico fondatore dell'Avis

Sabato 1 febbraio, alle 16, presso il Teatro Comunale in via Eroi di Nassiriya, nella frazione Coperchia di Pellezzano, si terrà un incontro in ricordo di Carlo Scafuri, dal titolo “Nelle Parole il Ricordo” per raccontare la vita, la professione, l’impegno sociale e la fede del Fondatore della sezione Avis di Coperchia, fervente cattolico e illustre dirigente scolastico, deceduto lo scorso 21 dicembre.

I partecipanti

La sua memoria verrà onorata attraverso la lettura di alcuni scritti e la testimonianza di chi lo ha conosciuto. L’introduzione e il coordinamento del dibattito saranno affidati al giornalista Italo Valente. Interverranno: il sindaco Francesco Morra, l’assessore alla cultura Andrea Marino; il dirigente tecnico del Miur Umberto Landi; il docente universitario Vincenzo Aversano; il presidente della Sezione “Avis” di Pellezzano Lorenzo Citro; il delegato ad omnia dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno Don Biagio Napoletano. Daranno il loro contributo per la parte recitativa Pasquale De Cristofaro e Mario De Caro, e per la parte musicale i Maestri Pasquale Polverino e Giovanna Tozzi.

Il commento del sindaco: