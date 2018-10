Pellezzano, al via i lavori nel cimitero di "Coperchia"

La Giunta del Comune di Pellezzano, guidata dal sindaco Francesco Morra, ha dato il via libera alla riqualificazione del cimitero comunale in via Tenente Farina, nella frazione Coperchia.

I dettagli

La riqualificazione del cimitero comunale verrà eseguita facendo affidamento ai fondi della Cassa Depositi e Prestiti in merito alla possibilità di richiedere il saldo di alcuni importi residui per la realizzazione di un nuovo unico progetto. Considerata la necessità di urgenti interventi di riqualificazione per una migliore praticabilità dei luoghi da parte degli utenti, il progetto di fattibilità è stato approvato per una somma complessiva di 31mila euro.

I lavori avranno inizio domani 17 ottobre 2018 e termineranno per le ricorrenze di ogni santo e dei defunti del prossimo mese di novembre. La riqualificazione interesserà il ripristino dello stato dei luoghi, privilegiando soprattutto gli interventi di miglioramento dei passaggi pedonali danneggiati, mettendo in sicurezza tutte le cappelle e i punti di accesso alle tombe di famiglie e ai loculi. Nel corso dei lavori di riqualificazione, i competenti organismi istituzionali si impegneranno a mantenere aperti tutti gli spazi del cimitero per garantire la fruibilità da parte di coloro che si recano al suo interno per fare visita ai propri istinti.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Morra: “L’usura del tempo ha reso necessario un intervento di riqualificazione del cimitero comunale della frazione Coperchia. Riteniamo necessario il mantenimento di un decoro strutturale, soprattutto come forma di rispetto di un luogo sacro nel quale i nostri concittadini si recano per far visita ai propri cari estinti. E’ nostro dovere quindi eseguire i dovuti passaggi istituzionali per rendere realizzabile gli interventi di miglioramento indicati nella delibera di giunta”.