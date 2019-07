Pellezzano, al via i lavori di pulizia nell'alveo del fiume Irno

Questa mattina, dopo la richiesta da parte del sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Pellezzano al Genio Civile di Salerno, sono partiti i lavori di pulizia e messa in sicurezza dell’alveo del Fiume Irno che attraversa la frazione Cologna, dove sono presenti numerosi nuclei abitati .

Il caso

Nella richiesta a firma del primo cittadino Francesco Morra si legge: “Si sono verificate nel tempo riduzioni di sezioni idriche ed isole di detriti che fanno temere sistematiche condizioni di pericolo durante le piene stagionali. Inoltre, tale condizione di trascuratezza crea condizioni di crisi sull’intero sistema fluviale ed arreca condizioni di rischio per la pubblica sicurezza, evidenti problematiche igienico – sanitarie e gravi compromissione nel decoro cittadino”. A breve partiranno i lavori anche in Via Wenner

