Pellezzano, al via gli interventi straordinari di manutenzione del verde

Sono partiti i lavori straordinari di bonifica, taglio di erba ed arbusti nelle scarpate che vanno da Via della Quercia fino alla tendo-struttura situata nel comune di Pellezzano. L’intervento, da molto tempo atteso dai residenti, si è reso necessario a causa della proliferazione incontrollata della vegetazione negli anni, ed ha l’obiettivo di restituire alla cittadinanza ed agli abitanti del quartiere il decoro e la vivibilità della bellissima area verde che caratterizza la zona.

Il cantiere

Esso inoltre, rientra nell’importante progetto di “Interventi di manutenzione naturalistica-ambientale atti a prevenire i rischi naturali ed antropici” che il Comune ha avviato con la Sma Campania, la più grande azienda partecipata dalla Regione Campania di gestione e manutenzione ambientale, che avrà la propria sede operativa sul territorio di Pellezzano. La stessa area, insieme a Via Filanda, nelle settimane trascorse, sono state già interessate da un’importante opera di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli imponenti alberi che costeggiano la via dal caratteristico nome. Continua quindi il processo di ripristino delle aree verdi del territorio, che vede attualmente impegnati nelle varie frazioni i dipendenti della Pellezzano Servizi, la Protezione Civile Santa Maria delle Grazie, e gli operatori della Comunità Montana sulle strade provinciali.

