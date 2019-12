Pellezzano, partono i lavori in via Nofilo dopo il danno al ponticello

Dalla prossima settimana prossima avranno inizio i lavori di ripristino di via Nofilo a Pellezzano, lungo la strada provinciale 211, nei pressi della rampa nord di accesso alla ex Strada Statale 88. A comunicarlo sono i competenti uffici della Provincia di Salerno, a seguito della richiesta di intervento da parte del sindaco Francesco Morra, che già da diverso tempo aveva segnalato i disagi al traffico in quel tratto di strada. I lavori prevedono una tempistica di circa 20 giorni totali.

I controlli

Dai sopralluoghi effettuati è emerso che a causare il danno al ponticello lungo via Nofilo, è stata la società di telecomunicazioni “Fastweb Spa”, per eseguire alcuni lavori relativi all’installazione della fibra ottica nel comune di Pellezzano. “Il sindaco Morra – si legge in una nota - ringrazia i competenti uffici provinciali augurandosi che l'apertura della strada possa avvenire nei tempi stabiliti, in quanto l’arteria di collegamento risulta chiusa da circa due mesi”.