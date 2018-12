Pellezzano, partono i collegamenti con l'Università: ecco gli orari

A partire dal 1 dicembre 2018, per la prima volta nella sua storia, anche il Comune di Pellezzano avrà una linea di collegamento diretta con le sedi di Baronissi e Fisciano del Campus dell’Università degli Studi di Salerno. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì con la linea numero 57 di Busitalia, il cui capolinea verrà posizionato in via Rosario Livantino a Coperchia, nel pieno centro del comune, garantendo un perfetto interscambio modale con la Stazione Ferroviaria, oltre che con la linea numero 22 e la linea numero 10.

Gli orari

Ma ecco gli orari della linea. Andata: “Coperchia-Università Lancusi/Fisciano-M.S.Severino”: 7:20, 10:20, 15:20; Ritorno: “M.S.Severino-Università Fisciano/Lancusi-Coperchia”: 9:20, 14:20, 18:20. Le fermate previste in prossimità del territorio comunale, sono: via Rosario Livatino (Capolinea Coperchia); -Corso Vittorio Emanuele (Coperchia); Piazza della Libertà (Coperchia); Bivio SP129-Via delle Fratte Lago (altezza parcheggi pubblici, Cologna); Bivio SR88 (di fronte Località Grotte, Capriglia).