Pellezzano, Morra incontra Rfi: verso la soppressione di 3 passaggi a livello

Il sindaco del Comune di Pellezzano Francesco Morra, accompagnato dall’architetto Giuseppe Braione, ha partecipato ad un importante tavolo con la Regione Campania e Le Ferrovie dello Stato. Presenti, tra gli altri, il direttore responsabile della “Direzione Investimenti Sud Rete Ferroviaria Italiana S.p.A” Roberto Pagone, il responsabile della “Direzione Investimenti Progetti Soppressione Passaggi a Livello Rfi S.p.A” Calogero Parla, l’ingegnere Domenico Semplice (Direzione Regionale Rfi Campania), l’ingegnere Vincenzo Carillo (Direzione Generale Mobilità Regione Campania), il presidente della commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone e il coordinatore della commissione trasporti Antonio Grimaldi.

La riunione

Nel corso dell’attenzione il primo cittadino e l’architetto Braione hanno sottoposto all’attenzione del tavolo tecnico la soppressione di tre passaggi a livello presenti sul territorio comunale (P. L. in località Casignano, Località Chiuiano e il P. L. di Via Cupa del Diavolo). Martedì 17 luglio alle ore10 i tecnici saranno a Pellezzano per un sopralluogo e stilare un crono programma e soprattutto per stabilire la priorità di intervento dei tre passaggi a livello indicati dall’Amministrazione Comunale.