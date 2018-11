Pellezzano, Morra a Strianese: "La Provincia ci aiuti con la viabilità"

Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra scrive una lettera-appello al nuovo presidente della Provincia di Michele Strianese per chiedere un suo intervento sulla viabilità.

La missiva

Il primo cittadino della Valle dell’Irno, oltre a rivolgere i suoi “auguri di buon lavoro all’amico e collega” auspicando che “l’interlocuzione istituzionale parta dai territori e dalle esigenze delle nostre popolazioni a cominciare da una approfondita analisi delle criticità che riguardano la viabilità provinciale”. Morra, infatti, ricorda: “Tra qualche giorno, infatti, ai cantieri esistenti sulla rete autostradale che attraversa il nostro territorio, si aggiungeranno anche le presenze di visitatori per le Luci d’Artista a Salerno. Il flusso di vetture, inevitabilmente, andrà a caricare anche la Statale dei Due Principati che, per i Comuni della Valle dell’Irno, rappresenta ancora una arteria stradale fondamentale. Sarebbe opportuno valutare anche l’utilizzo, a supporto delle esigue unità comunali, di donne ed uomini della Polizia Provinciale per garantire una maggiore sicurezza soprattutto nel corso dei fine settimana. Sono certo che il Presidente Strianese saprà accogliere le istanze che giungono dalla Valle dell’Irno” conclude Morra.