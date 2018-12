Morra atterra a Strasburgo: "Non ero sicuro di voler partire"

Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra è giunto a Strasburgo, per un viaggio istituzionale programmato da tempo, nelle ore successive al terribile attentato terroristico.

Il messaggio

E, proprio dalla Francia, lancia un messaggio tramite i social network: “Fino all’ultimo minuto prima della partenza ho avuto il dubbio di varcare il gate dell’aeroporto. Un sentimento forte, forse irrazionale perché dove è già accaduto un attentato i controlli sono altissimi e la sicurezza massima. Poi - aggiunge Morra - ho pensato a quanti si fermano rinunciando a viaggi di piacere, di lavoro, di cultura. Loro non devono vincere. Non vinceranno. A Strasburgo è il giorno del dolore. Non posso fare altro che rivolgere una preghiera a chi ha perso la vita ed a chi sta lottando contro la morte”.

La testimonianza di una salernitana