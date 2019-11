Diritti Lgbt, il sindaco Morra sostiene la battaglia della Pascale

"Bisogna combattere, in ogni campo ed a prescindere dalle appartenenze, contro i pregiudizi e per estendere i diritti" sceglie i social il sindaco di Pellezzano Francesco Morra per fare sponda alle riflessioni di Francesca Pascale, la compagna di Silvio Berlusconi, che ha annunciato la nascita dell'associazione "I colori della libertà" a difesa dei diritti Lgbt.

Il post del sindaco

Morra elogia l’iniziativa della Pascale: "Mi piace, in questa direzione, la passione e la tenacia che mette Francesca Pascale nelle battaglie. E' una donna coraggiosa che combatte i luoghi comuni, i giudizi facili e superficiali. Spero, con altri amici, di darle una mano. Si scateneranno radical chic e benpensanti. Ma - conclude il primo cittadino - il mio è un apprezzamento sincero ed un desiderio di parlare di temi alti. Tutto qua".