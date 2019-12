"Hanno multato la mia compagna, pezzi di m...", vigili insultati su Fb: scatta la querela

Offese ai vigili urbani di Pellezzano sui social, parte la querela. La vicenda nasce da un post di un cittadino che, su Facebook, scrive: “Lo schifo dei vigili urbani, hanno fatto la contravvenzione alla mia compagna con l’articolo 7 dei Codice della Strada, pezzi di m.....di vigili, vergognatevi cafoni delle montagne”. E ancora: “I vigili urbani sono porci”.

La denuncia

Immediata la reazione del sindaco Francesco Morra che, dopo aver pubblicato i post offensivi, ha presentato querela contro l’autore: “È un comportamento intollerabile che va in spregio ad ogni regola di buon senso civico, di correttezza e rispetto dei ruoli nei confronti di chi, come i nostri vigili urbani, cercano di garantire la sicurezza del territorio nonostante la ristrettezza di organico. L’amministrazione comunale - aggiunge il primo cittadino - non può e non deve assolutamente tollerare atteggiamenti che rischiano di sfociare in sentimenti di odio o di rancore rivolti ai soggetti istituzionali il cui compito è quello di tutelare i cittadini a tutti i livelli”.