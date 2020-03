Operai al lavoro senza protezioni: scoppia il caso a Pellezzano

"Il Comune di Pellezzano autorizza lavori alla pubblica illuminazione in totale insicurezza. Questo è uno schiaffo ai tanti operai messi a rischio da una politica scellerata". Con queste parole Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, denuncia il caso di un operaio sprovvisto di caschetto di protezione mentre è intento a lavorare a diversi metri di altezza per la manutenzione alla rete di pubblica illuminazione in via Federico Wenner, al confine con Salerno.

L’appello

Il sindacalista lancia l’allarme e ci va giù duro "Spero che il sindaco e l'intera classe politica che amministra il Comune di Pellezzano possa prendere le distanze da un immagine che nel 2020 fa davvero rabbrividire. Celebriamo le vittime di incidenti sul lavoro e poi non evitiamo che si operi senza le più elementari norme di sicurezza. So già che sentiremo usare il solito politichese che il Comune non ha responsabilità e che è colpa della ditta. Per questo mi auguro che il sindaco Francesco Morra possa chiedere la revoca dell'appalto per quella che deve ritenersi una grave inadempienza" conclude Vicinanza.