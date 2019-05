Pellezzano, parte la nuova raccolta differenziata: ecco le regole

Tutto pronto per attivare il nuovo sistema di raccolta differenziata nel comune di Pellezzano. Tante le novità che caratterizzano il progetto del Comune che punta a sensibilizzare ad un conferimento di rifiuti più efficace e coscienzioso.

Le nuove regole

I cittadini dovranno ritirare (dal 27 maggio) il nuovo kit e il calendario della raccolta presso le sedi indicate; il calendario della raccolta differenziata sarà uniformato sull’intero territorio comunale;

l’indifferenziato potrà essere conferito ogni 15 giorni; il conferimento del vetro diventerà “porta a porta”, ogni 15 giorni, e andranno così lentamente a scomparire le campane stradali sull’intero territorio;

sarà vietato l’utilizzo dei sacchi neri per il conferimento dei rifiuti; i cittadini potranno conferire i rifiuti direttamente presso l’isola ecologica di via delle Fratte Lago; i cittadini che non rispetteranno le nuove condizioni della raccolta, e che non ritireranno il kit, saranno soggetti a sanzioni.

La nuova raccolta differenziata partirà ufficialmente dal 10 giugno, in questi giorni saranno forniti nel dettaglio gli elementi innovativi di Pellezzano Green– Nature Experience.

Gallery