Pellezzano, riapre l'ufficio postale in via Falcone: ecco gli orari

Sarà riaperto al pubblico la filiale di Poste Italiane situata in via Giovanni Falcone, 6, a Pellezzano. L'ufficio sarà operativo, a partire dal prossimo 17 febbraio osservando il seguente orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Il giorno 19 febbraio si terrà l'inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Francesco Morra, dei dirigenti di Poste Italiane e delle autorità civili e religiose.

A seguito della riapertura dell'ufficio postale di Pellezzano Capoluogo, lo sportello della frazione Capezzano (che è stato sottoposto agli straordinari a causa della chiusura di Pellezzano), a partire dal 17 febbraio riprenderà la modulazione oraria antecedente alla chiusura di Pellezzano e pertanto sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

"Sento il dovere di ringraziare i vertici provinciali di Poste Italiane, che in tempi brevi, hanno permesso la riapertura dell'ufficio postale di Pellezzano Capoluogo, indispensabile per i residenti locali. Nei mesi scorsi, il sottoscritto è più volte intervenuto per chiedere un potenziamento degli sportelli postali presenti sul territorio al fine di soddisfare le esigenze degli utenti di Poste Italiane. I dirigenti di Poste Italiane hanno mostrato sempre grande sensibilità e disponibilità alle richieste formulate dall'Ente, intervenendo in diverse circostanze per evitare i disagi che si sarebbero creati a causa dell'eventuale mancanza di un servizio essenziale come quello da loro offerto".