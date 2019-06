Pellezzano, abbandona buste di spazzatura in strada: beccato e multato

Proseguono i controlli e le multe contro coloro che non rispettano le regole riguardanti lo smaltimento dei rifiuti a Pellezzano. Grazie alle telecamere installate dal Comune, una persona è stata beccata mentre abbandonava un sacco nero con rifiuti misti vicino alla campana del vetro (vuota) in via Nofilo, nella frazione Cologna.

La task force

Quella messo in campo dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Morra è una vera e propria task force contro l’abbandono incontrollato dell’immondizia con telecamere e fototrappole posizionate in più punti del territorio comunale. “Nelle prossime ore – annuncia il primo cittadino - saranno rese note tutte le foto degli incivili”.

