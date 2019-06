Raccolta rifiuti, beccato un altro incivile a Pellezzano: nuovo annuncio del sindaco

Entro la fine del mese di giugno, con l’avvio della nuova raccolta differenziata, le campane del vetro verranno rimosse dal territorio comunale di Pellezzano. Nel frattempo l’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Morra sta valutando anche la rimozione dei cassonetti per la raccolta degli abiti usati: “Purtroppo - spiega il primo cittadino - stanno diventando, così come è avvenuto per le campane del vetro, delle vere e proprie calamite per i rifiuti, a causa dell'inciviltà di pochi”.

Gli incivili

Intanto proseguono i controlli con il nuovo impianto di videosorveglianze, le fototrappole e la presenza negli orari di conferimento dei rifiuti della Polizia Municipale e delle Guardie Ambientali della Protezione Civile Santa Maria Delle Grazie. E così altri incivili non residenti a Pellezzano (come mostrano le fotografie) sono stati sorpresi mentre depositavano i rifiuti. In questo caso si tratta di un residente di Baronissi ripreso dalle telecamere in località Grotte.

Il Comune ricorda che quando i cassonetti risultano pieni i cittadini residenti si possono recare a conferire, anche gli abiti usati, direttamente presso l’isola ecologica.