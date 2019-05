Lotta agli incivili, installate le prime telecamere a Pellezzano

Sono iniziati i lavori di installazione delle telecamere nel territorio comunale di Pellezzano nell’ambito del progetto di videosorveglianza finanziato dal Decreto Piccoli Comuni.

Il progetto

Il sindaco Francesco Morra, accompagnato dal consigliere Ivan Facenda, hanno scelto simbolicamente Via Nofilo a Cologna per dare il via ai lavori. Il bivio che dà accesso alla strada, come anche altri punti del territorio, è quotidianamente teatro di sversamenti illegali da parte di incivili che riducono la campana del vetro ed i box per il deposito degli abiti ad un’autentica pattumiera. Il progetto prevede ben sette telecamere di lettura targa di ultima generazione, dislocate in ogni varco di accesso al Comune, tramite cui si potrà avere, insieme ad un monitoraggio costante, anche contezza in maniera istantanea delle entrate e delle uscite di ogni autoveicolo, e tracciarne dunque il percorso. Inoltre, nell’ambito delle azioni di contrasto agli sversamenti illegali, verranno predisposte 4 telecamere di contesto in punti specifici del territorio, che si affiancheranno alle videotrappole mobili già in uso.

La sala controllo e l’Nvr verranno installati presso il comando dei vigili urbani e sarà realizzato un collegamento anche con la nuova sede del Comando dei Carabinieri a Coperchia. Pietre miliari del progetto sono la scalabilità e la modularitá, che permetteranno a breve termine di aggiungere altre telecamere ed efficientare ulteriormente il sistema.