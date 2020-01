Pellezzano, linea dura dei vigili urbani: rimossi tre veicoli

Proseguono i controlli lungo le strade del comune di Pellezzano. Sulla scia di quello che è stato, lo scorso anno, un costante monitoraggio del territorio da parte degli agenti della Polizia Municipale, una nuova operazione di “bonifica” è stata messa, sabato sera, in atto in via Sabato De Vita.

Il blitz

Due veicoli abbandonati nel parcheggio pubblico di via De Vita e sprovvisti di regolare assicurazione sono stati rimossi con un apposito intervento del carro attrezzi allertato dai vigili urbani. Successivamente un altro veicolo, parcheggiato e incustodito lungo una strada pubblica, è stato rimosso per lo stesso motivo. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni in altre frazioni partendo da quella di Cologna.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Francesco Morra: “Ringrazio gli agenti della polizia municipale che con solerzia, vigilano in tutte le ore della giornata sul territorio comunale per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di codice stradale. A loro va un sentito grazie a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale per un operato, che si estende anche in termini di pubblica sicurezza nei confronti della cittadinanza”.

Gallery