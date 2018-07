Pellezzano, caldo e afa: ripristinati i fontanini comunali

Nei giorni scorsi i tecnici dall'Ausino hanno provveduto, su sollecitazione dell’Amministrazione comunale di Pellezzano, a rimettere in funzione i fontanini distribuiti in punti nevralgici delle varie frazioni.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Francesco Morra: “Ci sembrava doveroso fornire questo servizio ai cittadini, così come sarà doveroso per noi garantirne il miglior uso monitorandone il corretto utilizzo per far si che un bene prezioso come l'acqua - seppure pubblica e gratuita - venga sempre rispettato e non sprecato. Pertanto confidiamo pienamente nel senso civico dei cittadini di Pellezzano, certi che sapranno utilizzare con rispetto questo bene collettivo”.