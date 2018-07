Pellezzano, tanta emozione al Terzo Memorial per Carmine Longo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nella elegante Capriglia, per le premiazioni del torneo dedicato al terzo Memorial dello stimato direttore sportivo Carmine Longo, un evento per ricordare chi ha portato il Comune di Pellezzano ai vertici nazionali del calcio. La senatrice della Repubblica Italiana, la professoressa Eva Longo in quanto sorella del direttore Longo: "Ringrazio gli organizzatori, Franco Donato, il capitano Stefano Romeo, Gaetano Germano, insieme a tutti gli altri da tre anni organizzano il Memorial per mio fratello, un momento molto bello, significativo in quanto partecipano le squadre della provincia di Salerno, varie associazioni sportive, un momento per ricordare la memoria di Carmine Longo, che sin da giovanissimo ha scelto il pallone, nonostante fosse plurilaureato, e' stato uno dei primi dieci in Italia a prendere il diploma di Direttore Sportivo a Coverciano, iniziando con la Valentino Mazzola di Coperchia (la prima squadra di calcio storica ), proseguendo con la Pro Salerno, la Salernitana ai tempi di Esposito portandola in serie B con Nello Aliberti, soprattutto a Cagliari con Porceddu portando il Cagliari in serie A, cosi' come a Bologna, Palermo, Catanzaro, Benevento, Palermo e tante altre squadre, e tutti i momenti che si sono avvalsi della esperienza ma soprattutto della grande professionalita' di mio fratello. Nella serata importante a Capriglia, ci sono state tutte le premiazioni alle squadre di calcio per i piccoli campioni. Presente in primis, il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, il Senatore Cosimo Sibilia Presidente della Lega nazionale dilettanti a livello nazionale, Donato Landi, Avis associazione volontari italiani sangue, insieme a tantissime altre importanti personalita' e giornalist, in ben 500 gli ospiti e i fedelissimi presenti per il Memorial di Carmine Longo, e per l'affetto della stimata Senatrice Eva Longo.