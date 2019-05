Omicidio stradale a Montecorvino: sconto di pena per l'attore Domenico Diele

Ridotta la pena a 5 anni e 10 mesi di reclusione, per Domenico Diele l’attore processato in primo grado a 7 anni ed 8 mesi per omicidio stradale, al termine del giudizio abbreviato. Lo ha deciso la Corte di Appello di Salerno nell’udienza di oggi, per l'attore ritenuto colpevole della morte di Ilaria Dilillo.

Il fatto

La vittima dell'incidente, 48enne, fu travolta ed uccisa il 24 giugno, mentre percorreva in scooter l’Autostrada del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano. La famiglia di Ilaria Dilillo, ha scelto di non costituirsi nel processo d’Appello.