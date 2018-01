"Il percorso vincente": il corso di crescita personale e finanziaria di Antonio Milite

Arriva a Salerno Il percorso vincente, il corso di crescita personale e finanziaria a cura del Life & Financial Coach Antonio Milite. Il corso consiste in quattro incontri che si terranno a partire dal 15 gennaio alle 18 presso la libreria Mondadori in Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Durante i quattro incontri (15 gennaio, 29 gennaio, 12 febbraio e 28 febbraio) verranno analizzati quattro grandi scrittori, esperti di svolte fondamentali, di seminari sul life coaching: Stephen R. Covey, Jack Canfield, Luca Stanchieri, T. Harv Eker.

Gli incontri

Gli incontri mirano a riprendere fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, costruendo le basi per il futuro, ridefinendo tappe e traguardi attraverso tecniche già sperimentate, schemi semplici ed applicabili, per lavorare con più efficienza ed efficacia.

Il commento di Milite

"La vita è come un gioco - ha spiegato Antonio Milite - per vincere bisogna conoscerne le regole. Se le conosci, potrai sfruttarle a tuo favore ed avere una crescita sana e duratura. Il percorso del vincente, unendo le ultime teorie dei migliori esperti mondiali del settore della crescita personale e finanziaria, consentirà di comprendere ed assimilare, partendo dai principi basilari, i capisaldi e le giuste azioni per intraprendere il percorso personale di crescita e di realizzazione degli obiettivi, sia personali che finanziari”.

Ulteriori informazioni presso la libreria Mondadori di Salerno Corso Vittorio Emanuele 56 o sul sito antoniomilite.com