Camerota, "Mio padre ha smarrito il suo ciondolo, mi aiutate?": appello di una lettrice

Appello di una lettrice, tramite la nostra testata, per ritrovare il ciondolo d'argento perduto, durante la vacanza di Marina di Camerota.

L'appello

"Mio padre ha smarrito questo ciondolo (catenina con medaglione). Non ha un valore economico esorbitante, ma profondamente affettivo. Non se la toglieva da più di quarant’anni. Se qualcuno l’avesse trovata può contattarmi?", scrive la figlia Alessandra Adamo. Per segnalare eventuali ritrovamenti: 3207165965