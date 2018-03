Perde il portafogli con 800 euro in autostrada: ritrovato al casello di Mercato San Severino

Non si accorge subito di aver perso il portafogli con all’interno non solo documenti ma soprattutto 800 euro in contanti. Si rende conto dello smarrimento soltanto dopo aver pagato il pedaggio al casello autostradale di Mercato San Severino, sulla Caserta-Salerno, mentre, insieme alla sua compagna, si sta dirigendo in Calabria.

Il caso

L’ uomo, proveniente da Roma ma originario di Controne, si mette in contatto subito con la polizia stradale del distaccamento di Nola per denunciare lo smarrimento, che, prontamente, attiva le ricerche. E così, dopo aver percorso a ritroso il tratto autostradale fino al casello, riescono a trovarlo nei pressi della pista automatica 55. Ora verrà riconsegnato al proprietario.