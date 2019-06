Maxi furto in un'azienda edile a Perdifumo: indagano i carabinieri

Maxi furto all’interno di un’azienda edile di Perdifumo. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, infatti, ignoti hanno rubato due grossi camion, una autogru, un cannello per il taglio del ferro e un escavatore, una mini pala gommata, un atomizzatore per trattore e un martellone demolitore. Non solo. I malviventi hanno portato via anche due quintali di gasolio.

La refurtiva

Il bottino complessivo ammonta a circa 60 mila euro. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che puntano a risalire all'identità dei ladri attraverso alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.