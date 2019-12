Ladri in farmacia a Perdifumo, ma scatta l'allarme: costretti alla fuga

Ladri in azione, nella notte della vigilia di Natale, a Perdifumo. Nel mirino è finita una farmacia, situata in località San Pietro.

La dinamica

Dopo aver manomesso l’ingresso, ignoti si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale dove hanno cercato di aprire il registratore di cassa. Soltanto che, nel giro di pochi minuti, è scattato l’allarme che li ha costretti a fuggire.

La denuncia

A fare l’amara scoperta è stato il titolare della farmacia che ha subito sporto denuncia ai carabinieri. Sono tuttora in corso le indagini per riuscire a trovare una traccia utile per risalire all’identità dei malviventi.