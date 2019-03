Volpe rossa investita da un'auto: la salvano i carabinieri

Nella notte i carabinieri di Buccino sono stati allertati da diversi cittadini che, transitando sulla Strada Provinciale 36b, nel tratto che attraversa il comune di Palomonte, avevano avvistato una Volpe in difficoltà motoria.

Il salvataggio

Per questo i militari forestali si sono subito recati sul posto per perlustrare la strada provinciale. E così, a margine della carreggiata, hanno individuato l’animale, un esemplare di Volpe Rossa che si spostava con evidenti difficoltà motorie trascinando gli arti posteriori e facendo forza solo su quelli anteriori. Una volta messo in sicurezza il tratto di strada, per impedire che la Volpe venisse investita o provocasse incidenti, i militari hanno allertato il servizio veterinario dell’Asl e, adottando le cautele del caso, hanno recuperato l’animale ferito che, successivamente, è stato trasportato rapidamente presso l’Asldi Buccino dove il servizio veterinario aveva nel frattempo organizzato una staffetta per il ricovero presso il Centro di Recupero Animali Selvatici a Napoli. La Volpe ha riportato un trauma al bacino a seguito, molto probabilmente, dell’investimento da parte di un veicolo non identificato avvenuto mentre si accingeva ad attraversare la strada.

