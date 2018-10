Perdita d'acqua a Fratte, strada interdetta al traffico: i disagi

Disagi, stamattina, intorno alle 9, in Via Mario Pagano a Fratte, per una notevole perdita d'acqua che ha comportato la chiusura della strada al transito veicolare, a tutto danno del traffico in una zona già congestionata per i lavori sulla tangenziale.

L'intervento

Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed la Polizia Municipale: pare si sia rotta una importante tubatura. Accertamenti in corso e nervi a fior di pelle tra residenti ed automobilisti.