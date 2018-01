Asl di Salerno, al via la peregrinatio della Reliquia di San Giuseppe Moscati

Tutto pronto per la peregrinatio della Reliquia di San Giuseppe Moscati, attraverso le strutture dell’Asl Salerno. In occasione del trentennale della sua canonizzazione, le reliquie del Santo, infatti, visiteranno per la prima volta il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Salerno ed alcuni ospedali della provincia facenti capo all’Asl.

Il Santo

Va ricordato che dietro alla figura religiosa si cela un uomo che ha dedicato la propria vita agli ammalati attraverso una pratica caritatevole e professionale dell’arte medica, tale da conferirgli il titolo di Docente di Fisiologia Clinica nell’antica Facoltà di Medicina dell’Università

degli Studi di Napoli.

L'iniziativa

L’iniziativa si svilupperà in diversi momenti che toccheranno i più emblematici luoghi di culto e di svolgimento della professione medica presenti nella provincia, a cui aderiranno i maggiori Enti del settore, accompagnati dalle più rappresentative associazioni di categoria.

Il programma

Giovedì 25

- Ore 16,00 Ospedale “Maria SS Addolorata” - EBOLI

- Ore 17,30 Ospedale “S. Maria Della Speranza” - BATTIPAGLIA

Venerdì 26

- Ore 16,00 Ospedale “Umberto I” – NOCERA INFERIORE

Sabato 27

- Ore 10,00 Hospice “Casa di Lara” – Via S.Calenda 6 - ASL Salerno