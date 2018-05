Esche per cani in piazza Alario: l'allarme della Lega del Cane

Pericolo per gli amici di zampa in piazza Alario. Come segnalano gli animalisti della Lega del Cane di Salerno, vi sarebbero esche per cani ben nascoste nelle aiuole da qualche cittadino che, probabilmente, non tollera la presenza dei Fido nella zona.

La denuncia

"In questo momento c’è un povero cane vittima indifesa di questo vile gesto, ricoverato in clinica e che lotta tra la vita e la morte. - scrivono gli animalisti - L’ecografia addominale ha evidenziato la presenza di tantissimi microframmenti di metallo ingeriti dalla povera bestiola che potrebbero perforare gli organi vitali". Consigliabile, dunque, massima attenzione per chi frequenta la zona e massima diffusione della notizia.