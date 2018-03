Perito, sigilli ad un'officina meccanica abusiva: nei guai il titolare

I Finanzieri di Vallo della Lucania hanno scoperto un’officina meccanica abusiva nel comune di Perito. Il gestore, oltre a non essere titolare di partita Iva, esercitava da anni la professione senza i titoli autorizzativi all’interno di un capannone agricolo.

Il blitz

Per questo gli uomini della Guardia di Finanza hanno proceduto al sequestro delle attrezzature e delle strumentazioni trovate dentro ai locali ed hanno avviato un’indagine per verificare la posizione fiscale del meccanico abusivo con l’obiettivo di ricostruire il suo giro d’affari illegale. Sono in corso, inoltre, ulteriori accertamenti per valutare l’impatto ambientale dalla sua attività. In particolare dello stoccaggio dei residui di lavorazione, che per anni sono stati accantonati nell’area antistante al capannone.