Minacciava e perseguitava l'ex fidanzata: arrestato 43enne di Salerno

Un 43enne di Salerno, S.F le sue iniziali, è stato condotto agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking a seguito di un’ordinanza eseguita dal commissariato di polizia di Nocera Inferiore.

Il caso

L’uomo, dopo la fine di una breve storia sentimentale, aveva iniziato a minacciare e compiere dei veri e propri atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata (S.F le sue inziali). Per questo il Gip del tribunale nocerino, accogliendo le richieste della Procura, ha emesso un provvedimento restrittivo che prevede proprio gli arresti domiciliari. Le indagini portate avanti dal poliziotti, infatti, hanno consentito di accertare che S.F, in più occasioni, aveva minacciato e procurato anche lesioni alla donna, tanto da spingere quest’ultima in uno stato di depressione e timore che non le consentivano più di vivere serenamente. L’uomo, inoltre, è risultato essere uno stalker recidivo poichè già destinatario di un provvedimento di non avvicinamento ad un’altra donna, R.A. di Salerno, con la quale aveva avuto una lunga relazione sentimentale e al termine della quale si era comportato nello stesso modo. Lo stalker, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua casa di Salerno, dove rimarrà in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del magistrato.