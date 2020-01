Perseguitava l'ex fidanzata minorenne: arrestato 31enne di Sarno

Un pregiudicato sarnese di 31 anni, C.S le sue iniziali, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Nocera Inferiore, poiché accusato di lesioni, violenza privata ed atti persecutori ai danni di una ragazza che, all’epoca dei fatti, era minorenne. L’uomo deve scontare una pena di otto mesi di reclusione.

Le accuse

L’uomo non si era rassegnato alla fine della relazione con la giovane e continuava ad importunarla mandandole messaggi, telefonandole continuamente e pedinandola per strada, fino ad avere atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti. In una circostanza, era stato anche arrestato dalla Polizia per aver ferito l’ ex fidanzata minorenne. Durante l’esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale, gli agenti hanno eseguito anche una perquisizione domiciliare a casa del giovane, durante la quale hanno rinvenuto una busta di cellophane contenente marijuana, sottoposta a sequestro amministrativo. Per questo il 31enne è stato anche segnalato alla Prefettura di Salerno come assuntore di sostanze stupefacenti.