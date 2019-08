Si ferma sui binari mentre il treno è in transito: dramma sventato a Nocera

Dramma sventato, a Nocera Inferiore, stamattina. Una persona, probabilmente in stato confusionale, si è ritrovata sui binari in corrispondenza del passaggio a livello pedonale che collega via Pucci con via Siniscalchi, mentre il treno transitava, come riporta Il Giornale di Salerno.

Il fatto

Il macchinista del convoglio in transito in direzione Salerno è riuscito ad arrestare la corsa, senza travolgerlo. Sospese tutte le corse: sul posto sono giunti gli agenti del Comando di Polizia che hanno lavorato per riportare la situazione alla normalità. Accertamenti in corso.