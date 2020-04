A pesca ad Agropoli, nonostante i divieti: Pasquetta salata per sei persone

Guardia Costiera di Agropoli in azione, stamattina. Le fiamme gialle hanno sorpreso due sub intenti a pescare lungo il litorale, nonostante i divieti imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La sanzione

Immediata, per ciascuno dei due, la sanzione amministrativa di 280 euro. Nell'ambito dei controlli della task force nel week-end di Pasqua e Pasquetta, ad ogni modo, su 700 persone, ne sono state multate solo 6, sorprese in strada senza valida motivazione. Ha funzionato, dunque, il dispositivo di sicurezza per garantire il rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19.