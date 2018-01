"Pesca commerciale e produzioni ittiche": il nuovo indirizzo del Giovanni XXIII

Nel 2018 presso l'Isituto Giovanni XXIII verrà attivato il nuovo indirizzo di studi in Pesca commerciale e produzioni ittiche che arricchirà la già ampia offerta formativa dell’istituto salernitano. Il nuovo percorso scolastico sarà finalizzato a formare gli studenti favorendo un loro ingresso nel mondo imprenditoriale della pesca, un settore in via di sviluppo con nuovi sbocchi occupazionali per quanto riguarda la produzione, conservazione ed esportazione dei prodotti ittici.

Il commento della dirigente Daniela Novi

"Tutte le nostre attività sono finalizzate all’acquisizione di competenze particolarmente richieste dal mercato del lavoro - ha spiegato la dirigente scolastica Daniela Novi - Tra queste la formazione a bordo, grazie all’ausilio della barca scuola Gatsby, i progetti di alternanza scuola lavoro (presso le Agenzie Portuali, Capitaneria di Porto, Compagnie da Crociera e Traghetti), gli stage all’estero (in Francia e Inghilterra) e altre opportunità formative, quali l’Erasmus+ e la Settimana Internazionale dell’Amicizia che porta gli studenti in giro per il mondo (quest’anno in Giappone). Inoltre, per il nuovo anno scolastico è in programma l’acquisto di una cianciola per la realizzazione di un progetto di pesca turismo in quanto - continua la dirigente - la formazione pratica degli studenti è fondamentale. Il mare ha un codice etico basato sul rispetto dei ruoli, delle regole e della natura e solo a bordo di una braca i ragazzi riescono a interiorizzare tali codici".

La scuola

La scuola da l’opportunità di iscriversi a due articolazioni: Professionale Servizi Commerciali, finalizzato a definire il profilo professionale dell’operatore segretariale già dal terzo anno con la qualifica professionale, e quello del commissario di bordo alla fine dei cinque anni; e Istituto Tecnico Nautico (attualmente Tecnico Trasporti e Logistica), che definisce la figura dell’Ufficiale di coperta e del direttore di macchina. L’Istituto Giovanni XXIII è una realtà all’avanguardia nella formazione scolastica. Si avvale, infatti, di un simulatore navale professionale e di una barca scuola Gatsby della lunghezza di 10 metri, un bene confiscato e riutilizzato per le esercitazioni in mare degli studenti. Attività, quest’ultima, oggetto di un approfondimento nella trasmissione Linea Blu in onda su Rai 1. Infine, grande attenzione è posta alla formazione digitale, alle lingue straniere, con lezioni dedicate e rilascio di certificazioni internazionali.

