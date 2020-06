Pesca di frodo: sequestrata rete di 6 chilometri a Camerota

Lotta alla pesca di frodo: sequestrata una rete di 6 chilometri in Cilento. E' accaduto a Camerota. Gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e dell’Ufficio Locale Marittimo di Marina di Camerota hanno scoperto in località Punta Iscoletti, una rete da posta derivante, non identificata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

E' intervenuta anche una motovedetta della Direzione Marittima di Napoli. La rete è irregolare per le caratteristiche delle maglie e per la sua lunghezza ma danneggia anche l’ecosistema marino, nociva numerose specie ittiche. Può anche mettere in pericolo la navigazione. Erano rimasti imbrigliati nella rete anche giovani tonni e una manta, quest’ultima specie protetta. I pesci sono stati rigettati in mare.