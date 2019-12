Camerota, sanzionati tre pescatori: sequestrata tutta l'attrezzatura

Sono finiti nei guai, tre uomini di Vico Equense, sorpresi a pescare la scorsa notte nelle acque di Lentiscelle, nel comune di Camerota. I militari hanno trovato e sequestrato la loro attrezzatura per la pesca subacquea: mute, pinne, fucili e torce.

Gli accertamenti

In azione, dunque, la Guardia Costiera di Palinuro: per i tre, è scattata anche la sanzione amministrativa per circa tremila euro. Da diverso tempo, i militari erano sulle tracce dei tre sub che ora finalmente sono stati incastrati.