Pescatore dal cuore d'oro: salvata una tartaruga caretta caretta

Il pescatore-salvatore si chiama Gianluca Pascale e vive a Castellabate. E' toccato a lui, con le sue grandi reti e soprattutto un grande cuore, recuperare e restituire al mare una tartaruga caretta caretta che aveva tirato su durante una battuta di pesca in Cilento. La tartaruga era in buono stato di salute e potrà continuare ad esserlo, grazie al nobile gesto del signor Pascale.

La proposta

Il Comune di Castellabate si è reso disponibile alla organizzazione, in collaborazione con il centro Anton Dohrn, di seminari informativi da dedicare alle modalità di recupero delle caretta caretta, nel caso in cui capitasse di avvistarle in difficoltà.